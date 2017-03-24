Руководители УВЗ в Нижнем Тагиле посоревнуются в профмастерстве на чемпионате по стратегии и управлению бизнесом

Такое мероприятие на УВЗ в Нижнем Тагиле пройдет впервые и будет направлено на получение практических знаний разработки и реализации стратегии компании, в том числе, разработки системы слаженного взаимодействия всех подразделений между собой.

Для участия в финальной программе мероприятия будет сформировано 8 групп, каждая из которых будет осуществлять управление предприятиями с одинаковыми стартовыми возможностями. Победит та команда, которая разработает более эффективную управленческую стратегию виртуальным предприятием и выйдет на самый высокий показатель доходности.