Система проверки ЕГЭ-2017 дала сбой: пропали результаты пробных экзаменов в Свердловской области

Сбой произошел в программе Института развития образования, куда были занесены результаты пробного экзамена по русскому языку и профильной математике. Пробный экзамен школьники написали в феврале, результаты смогли проверить, но не смогли идентифицировать исполнителей.

Казалось бы, что ничего страшного не произошло, однако пробный экзамен – возможность для 11-классников проверить свои силы и определить слабые места для дальнейшей более качественной подготовки.

Как сообщает 66.ру, проблема коснулась учеников 9 и 11 классов екатеринбургских лицеев и нескольких школ области, которые направляли результаты госэкзамена на проверку в столицу Урала. В Институте развития образования отказались комментировать ситуацию.