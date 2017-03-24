Супергерои спешат на праздник
Как минимум раз в год родители задаются вопросом, как отпраздновать день рождения ребенка, чтобы праздник запомнился надолго? И не только малышу, но и его гостям, ведь современных детей достаточно сложно удивить.
Составляя программу торжества необходимо учитывать и увлечение именинника, и возраст детей, и количество гостей. Так же, помимо веселья и забав, можно включить что-то новое, полезное и действительно интересное.
Любой родитель может организовать настоящий праздник исходя из своего бюджета. Организовать незабываемый детский день рождения ребенку, удивить его и погрузить в настоящую сказку стало возможным. Ваш ребенок погружается в другую реальность, где оживают его любимые герои, с которыми он может играть и веселиться.
Теперь день рождение можно провести с любимыми героями комиксов и фильмов - они словно шагнут к вам на праздник с экранов монитора!
Несложно представить реакцию детей, увидевших супергероев вживую, поражающих своими способностями.
Все, на что способны супергерои, можно увидеть вживую. Они продемонстрируют гостям головокружительные трюки, покажут оригинальные номера, с удовольствием сфотографируются с вами. Яркое, динамичное представление по-настоящему удивит даже взрослых.
А представьте, как будет счастлив ваш ребенок, когда увидит настоящего робота - трансформера БамблБи и его лучшего друга.
Ведь возможно впервые в жизни дети увидят огромного, больше человеческого роста, героя с настоящим голосом трансформера. Именинник и его маленькие гости смогут поучаствовать в развлекательном шоу роботов, смогут пострелять из дымовой пушки и даже взрослые с удовольствием присоединятся к развлечениям.
Перенестись в новый необычный мир, где исполняются самые заветные желания, помогут Мимы в действии. Они появляются неожиданно и вместе с ребятами начинают участвовать в оригинальном шоу, где даже самый скромный ребенок будет веселиться, кричать и хлопать восторга.
Детский праздник – это целое приключение и масса удовольствия, в то время как родители спокойны за своих детей. Они знают, что ребенок счастлив и в полной безопасности: с детьми всегда находятся аниматоры. Яркое, необычное мероприятие привлекает детей разной возрастной группы, ведущие находят подход к каждому ребенку.
Устроить для детей целое зрелищное приключение, подарить им массу удовольствия, вовлекая в захватывающий процесс можно обратившись в студию детских праздников - организация детских праздников «Солнечный Я».