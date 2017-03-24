Супергерои спешат на праздник

Составляя программу торжества необходимо учитывать и увлечение именинника, и возраст детей, и количество гостей. Так же, помимо веселья и забав, можно включить что-то новое, полезное и действительно интересное.

Любой родитель может организовать настоящий праздник исходя из своего бюджета. Организовать незабываемый детский день рождения ребенку, удивить его и погрузить в настоящую сказку стало возможным. Ваш ребенок погружается в другую реальность, где оживают его любимые герои, с которыми он может играть и веселиться.

Теперь день рождение можно провести с любимыми героями комиксов и фильмов - они словно шагнут к вам на праздник с экранов монитора!

Несложно представить реакцию детей, увидевших супергероев вживую, поражающих своими способностями.

Все, на что способны супергерои, можно увидеть вживую. Они продемонстрируют гостям головокружительные трюки, покажут оригинальные номера, с удовольствием сфотографируются с вами. Яркое, динамичное представление по-настоящему удивит даже взрослых.

А представьте, как будет счастлив ваш ребенок, когда увидит настоящего робота - трансформера БамблБи и его лучшего друга.

Ведь возможно впервые в жизни дети увидят огромного, больше человеческого роста, героя с настоящим голосом трансформера. Именинник и его маленькие гости смогут поучаствовать в развлекательном шоу роботов, смогут пострелять из дымовой пушки и даже взрослые с удовольствием присоединятся к развлечениям.

Перенестись в новый необычный мир, где исполняются самые заветные желания, помогут Мимы в действии. Они появляются неожиданно и вместе с ребятами начинают участвовать в оригинальном шоу, где даже самый скромный ребенок будет веселиться, кричать и хлопать восторга.

Детский праздник – это целое приключение и масса удовольствия, в то время как родители спокойны за своих детей. Они знают, что ребенок счастлив и в полной безопасности: с детьми всегда находятся аниматоры. Яркое, необычное мероприятие привлекает детей разной возрастной группы, ведущие находят подход к каждому ребенку.