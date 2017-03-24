Свердловские подростки смогут изучать ПДД в мобильном автогородке с макетами светофоров и мини-автомобилями (ФОТО)
24 марта 2017, 12:25Общество
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Школьники в Свердловской области теперь смогут изучать ПДД на практике – в области появился первый мобильный городок с макетами светофоров, мини-автомобилями, дорожными знаками.
Сюжеты: Екатеринбург
Городок можно транспортировать из одного муниципалитета в другой. Обучения будут проводить опытные инструкторы, сообщается на официальном сайте областной администрации. После успешного освоения детьми ПДД, им будет разрешено прокатиться на мини-автомобилях и поучаствовать в искусственно смоделированных дорожных ситуациях.
Сейчас городок находится на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, позже будет составлен маршрут, по которому учебное пособие объедет всю область.
Следующая стадия развития – это дополнение автогородка средствами для детей младшего возраста.
Фото: официальный сайт Правительства Свердловской области
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