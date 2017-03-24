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Свердловские подростки смогут изучать ПДД в мобильном автогородке с макетами светофоров и мини-автомобилями (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские подростки смогут изучать ПДД в мобильном автогородке с макетами светофоров и мини-автомобилями (ФОТО)

24 марта 2017, 12:25Общество
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