Свердловские подростки смогут изучать ПДД в мобильном автогородке с макетами светофоров и мини-автомобилями (ФОТО)

Городок можно транспортировать из одного муниципалитета в другой. Обучения будут проводить опытные инструкторы, сообщается на официальном сайте областной администрации. После успешного освоения детьми ПДД, им будет разрешено прокатиться на мини-автомобилях и поучаствовать в искусственно смоделированных дорожных ситуациях.