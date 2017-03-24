Тройня родилась у чакоанских мар в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)
24 марта 2017, 14:50Общество
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В зоопарке Екатеринбурга у чакоанских мар родилась тройня. Мара – это грызун из Южной Америки, еще ее называют патагонский заяц, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В зоопарке заметили, что все детеныши здоровы, питаются маминым молоком и уже могут самостоятельно передвигаться. Первый детеныш – самый крупный, а три штуки – это максимальное количество в помете у чакоанских мар.
Пара необычных зверьков прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка и в августе 2016 года у них уже родился первенец.
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Фото: Артём Устюжанин / E1.RU
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