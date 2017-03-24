Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге почти два месяца живут без воды из-за пропавшей собственницы одной из квартир
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге почти два месяца живут без воды из-за пропавшей собственницы одной из квартир

24 марта 2017, 10:50Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?