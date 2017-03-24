Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге почти два месяца живут без воды из-за пропавшей собственницы одной из квартир
24 марта 2017, 10:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хозяйка квартиры в доме по ул. Высоцкого 16 в Екатеринбурге оставила весь подъезд без горячей воды. Женщину ищут полтора месяца, но пока безрезультатно, сообщает 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Зимой в доме прорвало трубу, чтобы завершить работы по ремонту стояка – нужно попасть в закрытую квартиру, однако никто не располагает сведениями о местонахождении 60-летней владелицы жилплощади.
Управляющая компания отказывается вскрывать квартиру. Жильцы дома обратились в полицию с заявлением о розыске пропавшей женщины.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей