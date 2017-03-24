Житель Новоуральска обнаружил «фекалии» в банке с томатным соусом (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщает сам пострадавший, он отправил находку на экспертизу в Роспотребнадзор. Данный соус производят на территории Свердловской области, и ранее у покупателя не было претензий к качеству продукта. Но в злополучный день мужчина решил перелить соус в другую емкость и обнаружил на дне бутылки странный предмет, предположительно органического происхождения, пишет портал Ура.ру.