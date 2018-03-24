Порядка 90 лифтов будет заменено в Нижнем Тагиле в 2018 году

23 марта на улице Тагилстроевская в доме №5 установили новый лифт, а также провели его тестовую обкатку. Спустя две-три недели, после инспекции «Ростехнадзора», лифтом смогут пользоваться жильцы дома.

Помимо этого, лифты меняют на Уральском проспекте в домах № 50 и 54. Сообщается, что используется оборудования российского и белорусского производства – «Щербинские» и «Могилёвские», передает «Тагил-ТВ».