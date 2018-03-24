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Порядка 90 лифтов будет заменено в Нижнем Тагиле в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Порядка 90 лифтов будет заменено в Нижнем Тагиле в 2018 году

24 марта, 09:00Общество
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