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Новости Нижнего Тагила

Порядка 90 лифтов будет заменено в Нижнем Тагиле в 2018 году

24 марта 2018, 09:00Добавить новость
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В 2018 году в Нижнем Тагиле будет заменено порядка 90 лифтов. В настоящее время происходит монтаж на 15 объектах, в скором времени рабочие выйдут еще на 15 лифтов.

Замена лифтов производится через фонд капитального ремонта, пояснили в ООО СП «Тагиллифт-НТ».

23 марта на улице Тагилстроевская в доме №5 установили новый лифт, а также провели его тестовую обкатку. Спустя две-три недели, после инспекции «Ростехнадзора», лифтом смогут пользоваться жильцы дома.

Помимо этого, лифты меняют на Уральском проспекте в домах № 50 и 54. Сообщается, что используется оборудования российского и белорусского производства – «Щербинские» и «Могилёвские», передает «Тагил-ТВ».

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