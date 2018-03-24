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Новости Нижнего Тагила

Три случая нападения бездомных собак на людей за один день зафиксированы в Ревде

24 марта 2018, 11:00Добавить новость
больница,город,животные,здоровье,помощь,Свердловская область,Ревда,бродячие собаки
В городе Ревда Свердловской области местных жителей атакуют стаи бездомных собак, которые, несмотря на невесеннюю погоду, активизировались. Так, за один день было зафиксировано три случая нападения псов на людей.

Известно, что сначала пострадала 53-летняя местная жительница, затем к медикам обратился 35-летний мужчина. Еще одним покусанным оказался школьник, которого к медикам привёз отец. На мальчика напала стая собак, когда он шёл мимо спортивной школы.

Ранее отмечалось, что ситуация с безнадзорными животными в Ревде является одной из самых тяжелых в Свердловской области. В Нижнем Тагиле, к сожалению, случаи нападения бродячих собак не редки.

 
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