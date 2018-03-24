Три случая нападения бездомных собак на людей за один день зафиксированы в Ревде

Известно, что сначала пострадала 53-летняя местная жительница, затем к медикам обратился 35-летний мужчина. Еще одним покусанным оказался школьник, которого к медикам привёз отец. На мальчика напала стая собак, когда он шёл мимо спортивной школы.



Ранее отмечалось, что ситуация с безнадзорными животными в Ревде является одной из самых тяжелых в Свердловской области. В Нижнем Тагиле, к сожалению, случаи нападения бродячих собак не редки.