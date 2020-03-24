Администрация Нижнего Тагила перейдет на дистанционную работу из-за коронавируса

Кроме того, он рассказал, что в городе в ближайшее время будет создан профильный оперативный штаб. Предполагается, что окончательное решение по поводу перехода на удаленную работу будет принято 25 марта, когда состоится первое заседание штаба.

По словам Владислава Пинаева, он будет главой нового штаба, а в состав войдут его заместители, руководители нескольких медицинских учреждений, представители полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, который имеет достоверные данные. Кроме того, штаб будет иметь два формата работы — суженный и расширенный.

Мэр отметил, что на данный момент в городе есть несколько рабочих групп по разным направлениям. Планируется централизовать их работу и утвердить план мероприятий.

В Нижнем Тагиле пока не зафиксировали ни одного случая заболевания коронавирусом. Жители города, вернувшиеся из-за границы, находятся под медицинским наблюдением.

Ранее на частично дистанционный режим работы была переведена администрация Екатеринбурга, гордума и правительство области. По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано десять случаев заболевания коронавирусом.