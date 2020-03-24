Astellas Pharma оптимизирует процессы на внешних рынках

Стало известно о планах корпорации Astellas Pharma Inc. расширяться в сфере инновационной медицины. Таким образом, компания хочет переместить баланс с традиционных медицинских средств на инновационные.
Два года назад в компании запустили проект по непрерывной оценке продуктивности организации, после чего решили внести коррективы в ее стратегию. На ряде внешних рынков компания планирует снизить поставки традиционной продукции, что будет означать сокращение значительного числа сотрудников. При этом руководство корпорации заверило, что тем работникам, чьи интересы эти кадровые изменения затронут, выплатят компенсации.
Как сообщает издание regnum.ru, несмотря на запланированные стратегические коррективы, в будущем корпорация будет также придерживаться высочайших стандартов качества, заверили представители организации.
Неизменными останутся и главные приоритеты компании «Астеллас», которая уважает своих работников и заботится о здоровье и безопасности пациентов. Кроме того, в компании большое внимание уделяют этическим стандартам предпринимательской деятельности.