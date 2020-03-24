Astellas Pharma оптимизирует процессы на внешних рынках

Два года назад в компании запустили проект по непрерывной оценке продуктивности организации, после чего решили внести коррективы в ее стратегию. На ряде внешних рынков компания планирует снизить поставки традиционной продукции, что будет означать сокращение значительного числа сотрудников. При этом руководство корпорации заверило, что тем работникам, чьи интересы эти кадровые изменения затронут, выплатят компенсации.