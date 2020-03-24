Блогер из Нижнего Тагила рассказывает о своей работе фельдшера скорой помощи

Карина начала работать в скорой в 2016 году, еще во время учебы в медколледже. Ее с детства привлекала возможность помогать людям, что и определило выбор профессии.

Я люблю свою работу, потому что понимаю, как порой мы бываем нужны, жизненно необходимы людям,говорит Карина.

Во время работы, сталкиваясь с различными сложными ситуациями и некоторым непониманием со стороны пациентов, Карина поняла, что людям просто не хватает качественной и достоверной информации, из первых рук. Поэтому девушка решила начать вести свой блог.