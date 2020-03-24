Блогер из Нижнего Тагила рассказывает о своей работе фельдшера скорой помощи
23-летняя жительница Нижнего Тагила Карина, работая фельдшером в скорой помощи, ведет блог в сети Instagram, где рассказывает о буднях своей работы, дает советы по здоровью, отвечает на вопросы подписчиков, число которых постоянно увеличивается, рассказывает Афиша МС.
Карина начала работать в скорой в 2016 году, еще во время учебы в медколледже. Ее с детства привлекала возможность помогать людям, что и определило выбор профессии.
Я люблю свою работу, потому что понимаю, как порой мы бываем нужны, жизненно необходимы людям,говорит Карина.
Во время работы, сталкиваясь с различными сложными ситуациями и некоторым непониманием со стороны пациентов, Карина поняла, что людям просто не хватает качественной и достоверной информации, из первых рук. Поэтому девушка решила начать вести свой блог.
В нем она показывает повседневную работу врачей, медицинское оборудование, рассуждает о врачебной этике, сложностях российской медицины, обсуждает с подписчиками последние новости, касающиеся здоровья, во главе которых сейчас стоит тема коронавируса. С появлением новой инфекции именно на эту тему блогеру поступает больше всего вопросов. Карина рассказывает о мерах профилактики и напоминает о правилах личной гигиены.