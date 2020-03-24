Директор тагильского музея-заповедника получила премию губернатора
Сегодня, 21:49ОбществоФото: группа "Горнозаводской Урал" в соцсети "Вконтакте"
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Директор Нижнетагильского музея-заповедника Эльвира Меркушева получила премию губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев отметил ее в номинации «За значительный вклад в развитие музейного дела и краеведения», сообщается в группе музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в соцсети «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Эльвира Меркушева является главой нижнетагильского музея с 2009 года. Она дважды получала премию им. О. К. Клера. В 2018 году она стала заслуженным работником культуры.
Эльвира Меркушева находится в составе комитета, занимающегося подготовкой и проведением мероприятий, которые посвящены 300-летию со дня основания города. К 2022 году планируется создать в Нижнем Тагиле многофункционального музейного комплекса.
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