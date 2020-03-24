ЕР окажет помощь волонтерским центрам из выборного бюджета

Как сообщает сайт «Единой России», партия намерена урезать бюджет, выделенный на предварительные выборы в регионах, а также на транспортные, организационные и другие расходы. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что сэкономленные средства пойдут на организацию работы волонтерских центров по борьбе с пандемией коронавируса, которые развернуты на базе общественных приемных ЕР. На эти деньги добровольцы смогут закупить медикаменты, продовольствие и медицинские средства защиты (маски, антисептики), которые сегодня необходимы врачам и гражданам из группы риска (пожилым людям, ветеранам, одиноким пенсионерам).

Напомним, «Единая Россия» вместе с участниками общественного движения «Волонтеры Победы» создают сеть волонтерских центров по борьбе с распространением коронавируса. До конца недели оперативные штабы будут развернуты по всей стране. Кроме того, в ЕР готовят предложения по дополнительным мерам поддержки врачей, работающих сверхурочно.