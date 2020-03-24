Глава «Россетей» распорядился о спецконтроле энергоподачи на социальные объекты

«Группа «Россети» стремится всеми силами сократить риски по распространению коронавируса COVID-19 и других респираторных заболеваний на всей территории нашей страны. Преимущественно, это касается персонала компании, членов их семей, а также клиентов. «Наши предприятия создают максимально удобные условия для жизни и работы всех наших потребителей в этот трудный период времени», - передают слова Павла Ливинского «Новые известия».

При этом повышенное внимание уделяется обеспечению электричеством медучреждений и поликлиник, центров приема звонков от граждан, а также объектов предоставляющих госуслуги и услуги связи. Кроме этого, компания контролирует организации, оказывающие услуги через глобальную Сеть: банки, магазины и кинотеатры в интернете. Также под пристальный контроль попали крупные транспортно-логистические центры и курьерские службы.

Как считает Павел Ливинский, холдингу следует проанализировать степень надежности схем электроснабжения, а также провести проверку объектов электросетевой инфраструктуры. При выявлении определенных неисправностей они будут быстро ликвидированы.