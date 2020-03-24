Горбольница № 4 Нижнего Тагила ищет подрядчика на капремонт за 4,3 миллиона рублей

Согласно документации закупки, в вестибюле подрядчик должен провести демонтажные работы: разборка деревянных перегородок, полов, оконных коробок, снятие наличников и дверных полотен. Кроме того, необходимо провести замену систем отопления и кондиционирования, отделочные работы и установку систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Начальная цена контракта — 3,2 миллиона рублей.