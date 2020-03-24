Горбольница № 4 Нижнего Тагила ищет подрядчика на капремонт за 4,3 миллиона рублей
Сегодня, 10:09ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Городская больница № 4 опубликовала два аукциона на ремонт вестибюля и административно-хозяйственного корпуса с ремонтно-строительным управлением учреждения. Общая сумма контрактов — 4,3 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации закупки, в вестибюле подрядчик должен провести демонтажные работы: разборка деревянных перегородок, полов, оконных коробок, снятие наличников и дверных полотен. Кроме того, необходимо провести замену систем отопления и кондиционирования, отделочные работы и установку систем видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Начальная цена контракта — 3,2 миллиона рублей.
В административно-хозяйственном корпусе и ремонтно-строительном управлении заменят оконные блоки и решётки. Цена контракта — 1,1 миллиона рублей.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 1 апреля.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей