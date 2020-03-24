Губернатор Свердловской области получил 30 миллионов рублей на лечение детей

Напомним, 16 марта в день своего рождения Куйвашев попросил в качестве подарка перевести любую сумму на благотворительный счет. Оттуда деньги пойдут в фонды «Пoдари жизнь», «Живи, мaлыш», «Мы вмeсте» и «Пoдари шанс». Собранные средства пойдут на лечение 15 детей.