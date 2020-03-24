Губернатор Свердловской области получил 30 миллионов рублей на лечение детей
Сегодня, 16:53ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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На день рождения свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву перевели более 30 миллионов рублей, которые он направит в благотворительные фонды. Об этом на своей станице в Instagram сообщил сам глава региона.
Напомним, 16 марта в день своего рождения Куйвашев попросил в качестве подарка перевести любую сумму на благотворительный счет. Оттуда деньги пойдут в фонды «Пoдари жизнь», «Живи, мaлыш», «Мы вмeсте» и «Пoдари шанс». Собранные средства пойдут на лечение 15 детей.
В частности, губернатор упомянул 7-летнюю Настю Горшкову с раком почки. Сейчас девочка идет на поправку — ушли метастазы, но ребенку предстоит долгое и дорогостоящее лечение.
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