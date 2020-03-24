Лидеры «Барселоны» готовы на понижение зарплат

Президент футбольного клуба «Барселона» Жозе Бартомеу встретился с ключевыми игроками команды Лионелем Месси, Жераром Пике, Сержи Бускетсом и Сержи Роберто. Об этом сообщает «Советский спорт».

Во время беседы они обсудили сокращение зарплат из-за вынужденной остановки сезона. Игроки готовы пойти на понижение до тех пор, пока Ла Лигу не будет возобновлена. Сейчас на зарплаты уходит более половины годового бюджета «Барсы» (552 миллиона евро).