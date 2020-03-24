Мэр Екатеринбурга отругал замов за грамматические ошибки в письме депутату Ионину

Во время аппаратного совещания в мэрии Высокинский заявил, что официальный ответ Ионину был согласован Захаровым и Ковальчиком и попросил зачитать документ вслух.

Уважаемый Дмитрий Александрович, в ответ на ваше обращение обращение…гласит документ.