Мэр Екатеринбурга отругал замов за грамматические ошибки в письме депутату Ионину
Сегодня, 09:38ОбществоФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отчитал своих замов Александра Ковальчика и Илью Захарова за ошибку в ответе на обращение депутата Госдумы Дмитрия Ионина, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время аппаратного совещания в мэрии Высокинский заявил, что официальный ответ Ионину был согласован Захаровым и Ковальчиком и попросил зачитать документ вслух.
Уважаемый Дмитрий Александрович, в ответ на ваше обращение обращение…гласит документ.
Мэра возмутило, что никто не заметил допущенную ошибку. Градоначальник сказал, что «вынужден работать корректором» и усомнился в необходимости содержания администрацией штата лингвистов.
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