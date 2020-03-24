Нарушающих карантин по коронавирусу свердловчан будут принудительно госпитализировать
Сегодня, 10:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Людей, вернувшихся из-за границы и находящихся на домашнем карантине по коронавирусу, в случае нарушения режима будут принудительно госпитализировать, пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на главу регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.
Сюжеты: Коронавирус
По словам санврачей, уже начали поступать сообщения от соседей граждан, находящихся на домашнем карантине, о нарушении режима. В связи с этим меры в отношении них могут быть ужесточены. Кроме того, правоохранительные органы должны будут передавать в штаб по коронавирусу информацию о гражданах, пересекавших границу на автотранспорте. Сейчас на двухнедельный карантин помещаются все граждане, пересекающие границу авиасообщением.
Под наблюдением медиков находятся более тысячи человек. У девяти свердловчан подтвержден коронавирус, пациенты уже идут на поправку. Сегодня утром стало известно о госпитализации с подозрением на коронавирус жительницы Екатеринбурга.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей