Нарушающих карантин по коронавирусу свердловчан будут принудительно госпитализировать

По словам санврачей, уже начали поступать сообщения от соседей граждан, находящихся на домашнем карантине, о нарушении режима. В связи с этим меры в отношении них могут быть ужесточены. Кроме того, правоохранительные органы должны будут передавать в штаб по коронавирусу информацию о гражданах, пересекавших границу на автотранспорте. Сейчас на двухнедельный карантин помещаются все граждане, пересекающие границу авиасообщением.