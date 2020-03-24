Пострадавший от экс-главы свердловской ГИБДД журналист отсудил в ЕСПЧ 9 тысяч евро

В ЕСПЧ дело рассматривалось два года, и теперь, по решению суда, журналисту должны выплатить семь тысяч евро компенсации за моральный вред из-за конфликта с Деминым. Еще две тысячи евро назначены Баску в качестве компенсации издержек на юриста. Кроме того, 120 евро журналист получит за разбитый полицейским фотоаппарат.

Инцидент между Юрием Баском и Юрием Деминым, на тот момент занимавшим пост главы свердловской ГИБДД, произошел 8 января 2009 года. Полицейский припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе на Октябрьской площади. Этот факт нарушения ПДД попытался снять на камеру журналист, из-за чего Демин набросился на него с кулаками.

Пострадавший написал заявление в полицию, на Демина завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Однако позже уголовное преследование в отношении полицейского прекратили, так как гособвинитель отказался от обвинений.