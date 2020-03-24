Сбербанк дал старт сервису «Оплата налога» для самозанятых

Newsnn.ru пишет, что для упрощения рассматриваемого механизма необходимо со смартфона зарегистрироваться в сервисе «Свое дело» в "Сбербанк Онлайн". При этом он должен быть обновлен минимум до версии 10.10. Если налог, начисленный Федеральной налоговой службой России, превышает 100 рублей, он будет отображен в приложении начиная с 12 числа месяца, следующего за отчетным.

Отмечается, что, по словам директора дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, если раньше клиенты, которые занимаются собственным делом, вынужденно использовали ряд сервисов для уплаты налога, сейчас все можно совершить из одного приложения банка. Он считает, что сэкономленное время можно потратить на развитие бизнеса.