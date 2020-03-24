Свердловский депутат предложил принудительно трудоустраивать бывших заключенных

Предполагается, что это позволит снизить уровень преступности на Среднем Урале, поскольку здесь располагается очень много колоний.

У нас 14 тысяч сидельцев, 80% после освобождения остаются в Свердловской области… сейчас это рассадник преступности,говорит Вячеслав Вегнер.

Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, соглашаясь с необходимостью усилить внимание к адаптации освободившихся, говорит о том, что обязать к переезду никого нельзя, поскольку свобода передвижения свободных людей закреплена в Конституции и не может быть нарушена.