Свердловский депутат предложил принудительно трудоустраивать бывших заключенных
Сегодня, 16:17ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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24 марта на заседании регионального парламента депутатом Свердловской области Вячеславом Вегнером было предложено обязать бывших заключенных либо возвращаться на прежнее место жительства, либо принудительно устраивать их на работу, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Предполагается, что это позволит снизить уровень преступности на Среднем Урале, поскольку здесь располагается очень много колоний.
У нас 14 тысяч сидельцев, 80% после освобождения остаются в Свердловской области… сейчас это рассадник преступности,говорит Вячеслав Вегнер.
Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, соглашаясь с необходимостью усилить внимание к адаптации освободившихся, говорит о том, что обязать к переезду никого нельзя, поскольку свобода передвижения свободных людей закреплена в Конституции и не может быть нарушена.
Также Мерзлякова рассуждает, что в Свердловской области хорошие условия для трудоустройства, что объясняет большой поток в регион мигрантов.
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