В Екатеринбург из Сочи сбежали пациенты с подозрением на коронавирус
Сегодня, 12:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге разыскивают двух человек, прибывших в город из Сочи. Они сбежали из самоизоляции, не успев при этом сдать тест на коронавирус. Граждане могут быть заражены, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Два человека приехали из США и Испании и находились в частном доме на самоизоляции. Они должны были прибыть в медучреждение для сдачи анализов на коронавирус, однако купили билеты до Екатеринбурга и покинули карантин.
Информация о сбежавших пациентах поступила в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Сейчас специалисты разыскивают беглецов. Им грозит штраф до 80 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге подтверждены девять случаев коронавируса, еще более тысяч человек находятся на карантине. Сегодня стало известно о госпитализации еще одной екатеринбурженки с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Карта распространения коронавируса в России
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