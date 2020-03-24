В Екатеринбург из Сочи сбежали пациенты с подозрением на коронавирус

Два человека приехали из США и Испании и находились в частном доме на самоизоляции. Они должны были прибыть в медучреждение для сдачи анализов на коронавирус, однако купили билеты до Екатеринбурга и покинули карантин.

Информация о сбежавших пациентах поступила в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Сейчас специалисты разыскивают беглецов. Им грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге подтверждены девять случаев коронавируса, еще более тысяч человек находятся на карантине. Сегодня стало известно о госпитализации еще одной екатеринбурженки с подозрением на коронавирусную инфекцию.