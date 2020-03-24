В Краснотурьинске сменился главный прокурор
Сегодня, 15:17ОбществоФото: прокуратура Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Краснотурьинске приказом от 16 марта 2020 года назначен новый прокурор — Сопочкин Леонид Александрович, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Напомним, что его предшественник Владимир Анатольевич Березин, возглавлявший прокуратуру Краснотурьинска с 2009 года, 27 декабря прошлого года перешел на пост прокурора Пригородного района. До назначения нового прокурора эти обязанности были возложены на заместителя Березина - Ольгу Колоколову.
Леонид Александрович получил высшее юридическое образование в Уральской государственной юридической академии в 1997 году. Начал свою карьеру с 1996 года в должности старшего следователя прокуратуры в Полевском. С 2002 года занимал должность зампрокурора этого города, а через пять лет стал его прокурором.
В 2015 году Леонид Сопочкин возглавил прокуратуру Ревды.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей