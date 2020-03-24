В Краснотурьинске сменился главный прокурор

Напомним, что его предшественник Владимир Анатольевич Березин, возглавлявший прокуратуру Краснотурьинска с 2009 года, 27 декабря прошлого года перешел на пост прокурора Пригородного района. До назначения нового прокурора эти обязанности были возложены на заместителя Березина - Ольгу Колоколову.

Леонид Александрович получил высшее юридическое образование в Уральской государственной юридической академии в 1997 году. Начал свою карьеру с 1996 года в должности старшего следователя прокуратуры в Полевском. С 2002 года занимал должность зампрокурора этого города, а через пять лет стал его прокурором.