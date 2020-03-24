В Нижнем Тагиле 25 марта включат сирены

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25 марта в Нижнем Тагиле и других городах региона пройдет плановая проверка работы системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 11 часов будут включены сирены, сигнал оповещения будет звучать одну минуту. Горожан просят не поддаваться беспокойству.
Напомним, проверка работы системы оповещения осуществляется на регулярной основе. В прошлом месяце проходила проверка работы сирен ЕВРАЗ НТМК.
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