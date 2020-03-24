В Нижнем Тагиле весной не ожидается сильного паводка

Весной 2020 года в Нижнем Тагиле не ожидают сильного паводка, сообщает ИА «Все Новости».
В водоемах города имеется достаточный запас объема для приема талой воды. Об этом было сказано на совещании по безаварийному пропуску паводковых вод в мэрии.
Леневский пруд обладает свободным объемом примерно в 60 миллионов кубических метров. А тагильский пруд имеет пять миллионов кубометров. Выйский пруд находится на шесть сантиметров ниже подпорного уровня, а Черноисточинский — на шесть.
По словам директора ООО «Водоканал-НТ» Вячеслава Тарана, активный сброс воды на данный момент не осуществляется.
Если вода начнет прибывать, будем реагировать, отметил Таран.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что во время половодья важно координировать действия между всеми службами, чтобы предупредить ситуацию, когда в одних пунктах вода сбрасывается, а другие оказываются подтопленными.