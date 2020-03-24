В Нижнем Тагиле весной не ожидается сильного паводка

В водоемах города имеется достаточный запас объема для приема талой воды. Об этом было сказано на совещании по безаварийному пропуску паводковых вод в мэрии.

Леневский пруд обладает свободным объемом примерно в 60 миллионов кубических метров. А тагильский пруд имеет пять миллионов кубометров. Выйский пруд находится на шесть сантиметров ниже подпорного уровня, а Черноисточинский — на шесть.

По словам директора ООО «Водоканал-НТ» Вячеслава Тарана, активный сброс воды на данный момент не осуществляется.

Если вода начнет прибывать, будем реагировать, отметил Таран.