В Свердловской области климатическая весна наступит раньше обычного
Синоптики прогнозируют теплую погоду весной в Свердловской области раньше обычного, сообщает ТАСС.
После аномально теплой зимы в Уральском федеральном округе, по прогнозам, среднесуточная плюсовая температура установится в марте, а не как обычно в первую декаду апреля. Об этом рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды («Уральское УГМС») Галина Шепоренко на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.
По ее словам, в ближайшие дни ожидается температура в районе одного-трех градусов. Она также отметила, что аномально теплая погода наблюдалась в течение всего марта. Температура воздуха была выше нормы на 5-7 градусов.
Шепоренко также сказала, что Гидрометцентр России прогнозирует, что теплая погода сохранится в апреле. В южной половине области апрель будет близок к норме, температура установится на уровне одного-четырех градусов. На севере теплее может быть на один-два градуса.
По словам главного синоптика, похолодание возможно с 31 марта на 1 апреля, но это явление кратковременно. В эти дни в области ожидаются осадки в виде снега.