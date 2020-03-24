В Свердловской области самую высокую зарплату получают сотрудники IT сферы
Сегодня, 19:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В январе 2020 года в Свердловской области самую высокую зарплату получили сотрудники IT сферы и связи, пишет Е1 со ссылкой на данные Свердловскстата.
Зарплата айтишников составила 62 268 рублей, на втором месте — сотрудники сферы научных исследований и разработки. В январе их зарплата составила 59 611 рублей. На третьем месте — финансисты и страховщики с зарплатой 56 297 рублей.
Отмечается, что зарплата айтишников по сравнению с январем прошлого года выросла на 10%.
Средняя зарплата в регионах составила в январе 2020-го 41 080 рублей, прибавив 9,7% к январю 2019-го. Цифры по зарплате приведены без вычета 13% налогов.
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