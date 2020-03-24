В Свердловской области самую высокую зарплату получают сотрудники IT сферы

Зарплата айтишников составила 62 268 рублей, на втором месте — сотрудники сферы научных исследований и разработки. В январе их зарплата составила 59 611 рублей. На третьем месте — финансисты и страховщики с зарплатой 56 297 рублей.

Отмечается, что зарплата айтишников по сравнению с январем прошлого года выросла на 10%.