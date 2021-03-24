Депутаты проголосовали за увеличение списка на парламентских выборах до 20 кандидатов

Напомним, 5% от 225 мест в списочной части Госдумы — это 12,5. Поэтому до настоящего периода действовало неофициальное правило: все внесенные в федеральную часть списка депутаты при преодолении барьера 5% назначаются депутатами Думы. Новой нормой отменяется данное правило, поскольку 20 мандатов — это 8,89%.Теперь вероятна ситуация, когда некоторые кандидаты из федеральной части списка с результатами между 5% и 8,89% не попадут в число депутатов, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.