Депутаты проголосовали за увеличение списка на парламентских выборах до 20 кандидатов

Депутаты проголосовали за увеличение списка на парламентских выборах до 20 кандидатов

Сегодня, 19:33ОбществоФото: фрагмент видео
Государственная Дума приняла в первом чтении поправку к закону о парламентских выборах. Она позволяет увеличить общефедеральную часть списка до 20-ти кандидатов.

Следует отметить, что кандидаты федеральной части списка получают мандаты первыми. Ранее число федеральной части списка ограничивалась 12-ю (ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы…» 1994 года) и даже 3-мя кандидатами (ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы…» 2005 года). В настоящее время актуально ограничение в десять кандидатов.

Напомним, 5% от 225 мест в списочной части Госдумы — это 12,5. Поэтому до настоящего периода действовало неофициальное правило: все внесенные в федеральную часть списка депутаты при преодолении барьера 5% назначаются депутатами Думы. Новой нормой отменяется данное правило, поскольку 20 мандатов — это 8,89%.Теперь вероятна ситуация, когда некоторые кандидаты из федеральной части списка с результатами между 5% и 8,89% не попадут в число депутатов, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.

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