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«Горячая линия» по зачислению детей в первый класс заработала в Нижнем Тагиле

«Горячая линия» по вопросам зачисления детей в первые классы школ начала работать в Нижнем Тагиле. Информация размещена на сайте УпрО.

С 22 марта звонки будут принимать специалисты Управления образования города с 15.00 до 17.00.

Все вопросы, связанные с зачислением в первые классы образовательных учреждений Нижнего Тагила, можно будет задать по телефонам:

36-36-96 (главный специалист управления образования Марина Михеева);

47-81-14 (добавочный 211) (главный специалист управления образования Елена Бабенко, по вопросам АИС «Е-услуги. Образование»).

Напомним, в Нижнем Тагиле заявления в первые классы в 2021 году будут приниматься по новой схеме. Прием начнется 1 апреля в 00.00 и завершится 30 июня. Подать его можно лично, через МФЦ, через Госуслуги или почтой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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