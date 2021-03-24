Очистка площадки под донные отложения из пруда ведётся в районе Черноисточинска

Строительство площадки для складирования донных отложений МУП «Тагилдорстрой» в районе Черноисточинска идет с начала года.
Сейчас у нас расчистка территории, выемка грунта, подготовка. Основание будет из щебня, потом будет укладываться сначала геотекстиль, потом геомембрана. Будет отстойник, то есть подготавливаем тоже под него, прокомментировал работу директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
На территории из техники МУП «Тагилдорстрой» работают бульдозер, два экскаватора, самосвалы, также ведется вырубка и уборка кустарников. Постоянно трудятся 15 человек, если считать вместе с механизаторами, как сообщил Игорь Васильев.
Окончание работ по площадке намечено на август. Также в этом году планируется прокладка пульпопровода — эти работы начнутся, когда растает снег.
Как объяснили TagilCity.ru, площадка для складирования донных отложений находится примерно в двух километрах от Черноисточинского пруда, и на всем этом расстоянии к ней будет протянута труба. Сама площадка занимает около 7 гектар. Сначала она выравнивается, снимается плодородный грунт и складывается в сторону, отсыпается щебнем, уплотняется. Затем укладывается геотекстиль, геомембрана, водоотводные каналы вокруг, то есть получается отстойник. На эту площадь все будет выкладываться. Когда будут качать воду, в пакетах, геотубах, будет накачиваться пульпа, сквозь эти пакеты вода будет пробегать, а вся грязь будет оставаться в пакетах, как рассказал Игорь Васильев.
Напомним, работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Свердловская область на федеральном уровне получила одобрение по очистке донных отложений Черноисточинского пруда. Сумма вложений составляет 450 миллионов рублей. Завершение планируется к 2023 году.