Очистка площадки под донные отложения из пруда ведётся в районе Черноисточинска

Как объяснили TagilCity.ru, площадка для складирования донных отложений находится примерно в двух километрах от Черноисточинского пруда, и на всем этом расстоянии к ней будет протянута труба. Сама площадка занимает около 7 гектар. Сначала она выравнивается, снимается плодородный грунт и складывается в сторону, отсыпается щебнем, уплотняется. Затем укладывается геотекстиль, геомембрана, водоотводные каналы вокруг, то есть получается отстойник. На эту площадь все будет выкладываться. Когда будут качать воду, в пакетах, геотубах, будет накачиваться пульпа, сквозь эти пакеты вода будет пробегать, а вся грязь будет оставаться в пакетах, как рассказал Игорь Васильев.