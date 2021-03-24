Отца трех своих детей убила екатеринбурженка в пьяной ссоре

Отца трех своих детей убила екатеринбурженка в пьяной ссоре

Сегодня, 11:39ОбществоФото: pixabay.com
Екатеринбурженка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругалась с отцом своих детей и убила его.

Убийство произошло 29 апреля 2020 года, пьяная женщина во время ссоры нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. В момент происшествия в доме находились несовершеннолетние дети, 2003 и 2006 года рождения, потерпевший являлся им отцом. Взаимонепонимание возникло на фоне личной неприязненности между сожителями, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступные действия привели к смерти потерпевшего. Он погиб через непродолжительное время от колото-резанной раны груди, повреждением мышц, аорты, кровопотери.

Женщина призналась в содеянном частично, пояснив, что не хотела убивать сожителя. Мать троих детей признана виновной в совершенном преступлении, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). На основании доказательств государственного обвинителя, Верх-Исетским районным судом г. Екатеринбурга вынесен приговор в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, пьяный мужчина в ходе драки промахнулся кулаком по своему собутыльнику и убил женщину.

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