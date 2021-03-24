Отца трех своих детей убила екатеринбурженка в пьяной ссоре

Убийство произошло 29 апреля 2020 года, пьяная женщина во время ссоры нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки. В момент происшествия в доме находились несовершеннолетние дети, 2003 и 2006 года рождения, потерпевший являлся им отцом. Взаимонепонимание возникло на фоне личной неприязненности между сожителями, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.