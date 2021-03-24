Шандалович: учителя музыки в Карелии смогут получить бесплатные земельные участки

С помощью данной инициативы карельские депутаты дорабатывают принятый в 2017 году региональный закон, призванный решить проблемы с недостатком кадров в отдаленных поселениях республики.
Как сообщает karelinform.ru, ранее получить участок земли в безвозмездное пользование под ИЖС могли только работники образования – школ и детских садов, а также специалисты, трудящиеся в системе здравоохранения, социально-культурной сфере, лесном, сельском и рыбном хозяйстве, пожарные.
Элиссан Шандалович прокомментировал введение новой инициативы карельскими парламентариями, отметив, что ими была проделана большая работа по взаимодействию с главами сельских и городских поселений. Он подчеркнул, что местные власти заинтересованы в работе новых специалистов, поэтому будут оказывать всяческое содействие. Музыкальные работники, переехавшие на новое место жительства, получат хорошие, достойные участки для строительства дома.
Участок земли под ИЖС выдается специалистам на 6 лет, и на нем должно быть построено именно жилье. В ином случае по истечении 6 лет участок может быть отдан в собственность застройщика. Уже сейчас в республике этой социальной льготой воспользовались около 70 специалистов.