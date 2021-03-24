Шандалович: учителя музыки в Карелии смогут получить бесплатные земельные участки

Участок земли под ИЖС выдается специалистам на 6 лет, и на нем должно быть построено именно жилье. В ином случае по истечении 6 лет участок может быть отдан в собственность застройщика. Уже сейчас в республике этой социальной льготой воспользовались около 70 специалистов.