Сосна-убийца и дайвинг «вне закона». Итоги дня в Свердловской области

Сосна-убийца и дайвинг «вне закона». Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 18:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 24 марта.

Суд запретил дайверам погружения в карьер Лазурный под Нижним Тагилом. Оказалось, что организация предоставлявшая услугу, ООО «Погружение», не заключила договор об использовании водного объекта. Фирма договорилась с Департаментом лесного хозяйства об аренде участка леса, в который сам карьер не входит. Прокуратура выявила это в ходе проверки. Также сотрудники ведомства нашли газовые котлы и печи для дров, которые загрязняют воздух в процессе горения топлива. Также арендатор незаконно огородил зону спуска к воде, установив забор и замок. В адрес руководителя организации было вынесено представление об устранения ряда нарушений, однако требование было проигнорировано. Прокуратура подала в суд, где постановили удовлетворить требования ведомства в полном размере.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о реновации в регионе. 3 апреля документ вступит в законную силу. Основным регулятором выступят ЗакСо, губернатор региона и свердловское правительство. Организациям, с которым муниципалитеты будут заключать договора в рамках проекта реновации, получат льготы и господдержку.

41-летнего мужчину насмерть придавило сосной в Таборинском районе Свердловской области. Пострадавший умер от полученных травм на месте. Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия. Ведомством проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы.

140 случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. из них 11 — в Нижнем Тагиле. В общей сложности за период пандемии COVID-19 на Среднем Урале выявлено 81 557 заражения, а в Нижнем Тагиле — 5 056. 275 пациентов находятся в медицинских учреждений региона в тяжелом состоянии, 101 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Выписали из больниц за прошедшие 24 часа 150 свердловчан, общее число выздоровевших в Свердловской области достигло 74 807 человек. За время эпидемии зарегистрировано 2 663 летальных случая, 13 человек скончались от коронавируса за период с 23 по 24 марта.

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