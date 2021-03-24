Суд оставил без изменений приговор бывшему депутату из Екатеринбурга Олегу Кагилеву

Олег Кагилев был признан виновным по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Его приговорили к семи годам колонии строгого режима и лишению права пять лет занимать должности на государственной службе. Денис Шадрин также был признан виновным по статье 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере) и получил аналогичное наказание.