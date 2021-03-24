Суд оставил без изменений приговор бывшему депутату из Екатеринбурга Олегу Кагилеву

Суд оставил без изменений приговор бывшему депутату из Екатеринбурга Олегу Кагилеву

Сегодня, 19:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Апелляционную жалобу экс-депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кагилева и его подельника Дениса Шадрина рассмотрели в Свердловском областном суде.

Олег Кагилев был признан виновным по статье 290 УК РФ (Получение взятки). Его приговорили к семи годам колонии строгого режима и лишению права пять лет занимать должности на государственной службе. Денис Шадрин также был признан виновным по статье 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере) и получил аналогичное наказание.

В результате суд изучил апелляционные жалобы осужденных и принял решение отменить Шадрину дополнительное наказание, лишающее его права занимать должности на госслужбе. Остальная часть приговора осталась без изменений, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, по версии следствия, Олег Кагилев, будучи главой управления капитального строительства региона, предложил директору компании «СтроймонтажУрал-2000» Владимиру Абраменко принять участие в конкурсе на строительство СК «Синегорец». За победу депутат попросил откат на сумму 6,6 миллиона рублей. Подрядчик выиграл конкурс, но платить отказался. В результат Кагилева и его подельника Дениса Шадрина приговорили к семи годам лишения свободы, но в апреле 2020 года они обжаловали приговор.

Сюжеты:
Екатеринбург
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