Цены на книги в России могут вырасти на 20%

Цены на книги в России могут вырасти на 20%

Сегодня, 21:09ОбществоФото: pxhere.com
Российские книгоиздатели сообщили о возможном росте цен на 20% на свою продукцию. Причина тому - нехватка офсетной бумаги, потребности в которой не могут закрыть мощности отечественных предприятий. Бумагу приходится везти из-за границы.

На первый взгляд это странно, что государство, обладающее 20% запаса лесных ресурсов, не способна обеспечить себя бумагой. Но объяснение этому довольно простое. Дефицит касается плотной бумаге высокого качества, используемой для печати книг, глянцевых журналов и другой аналогичной продукции. Этот рынок вследствие перехода читателей в цифровое пространство год от года все сокращается, поэтому желающих вкладывать средства в развитие этой сферы нет. С более же дешевыми видами бумаги в стране все в порядке и в ближайшие годы проблем возникнуть не должно, пишут авторы Телеграм-канала Мейстер.

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