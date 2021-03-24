Вертолетная площадка принимает санавиацию в Детской городской больнице Нижнего Тагила

Вертолетная площадка принимает санавиацию в Детской городской больнице Нижнего Тагила

Сегодня, 10:40ОбществоФото: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
Родители могут быть спокойны за медицинскую помощь своим детям. В Детской городской больнице Нижнего Тагила есть возможность воспользоваться санитарной авиацией, чтобы помочь маленькому пациенту. И радует, что столь экстренная и узкопрофильная помощь требуется юным тагильчанам редко.

Благодаря активному развитию санавиации в Свердловской области, в рамках национального проекта «Здравоохранение» и губернаторской программы «Пятилетка развития», удается спасать пациентов региона даже в сложных случаях, так как появилась возможность своевременно оказать экстренную специализированную медицинскую помощь, сообщили TagilCity.ru в Детской городской больнице.

Сортировочно-эвакуационная площадка для медицинских вертолетов оборудована в стационаре Детской городской больницы по адресу Карла Либкнехта, 35. Сотрудники стационара регулярно следят за площадкой и подъезду к ней, своевременно очищают от снега, обеспечивая состояние готовности.

Теперь экстренная специализированная медицинская помощь стала доступнее для жителей города.

«В транспортировке вертолетом нуждаются дети: пострадавшие в ДТП, получившие тяжелую травму, серьезные ожоги, также дети с серьезной хирургической патологией. Если требуется срочная транспортировка пациента на более высокий уровень оказания медицинской помощи, она производится максимально быстро, с помощью вертолета. К счастью, таких детей в этом году было немного, мы обходились собственными силами», – пояснил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

Фото:Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях большой удалённости от медицинских учреждений или плохой транспортной доступности, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, в зависимости от тяжести состояния.

Появилась возможность в короткие сроки доставить вертолетом врачей к пациенту или пациента в медицинское учреждение, где ему окажут требуемую квалифицированную помощь, как пояснили TagilCity.ru.

К слову сказать, в стационар вертолет прилетает редко и это очень хорошо, значит дети не нуждались в экстренной медицинской помощи, прокомментировала пресс-секретарь Детской городской больницы Евгения Волкова.

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