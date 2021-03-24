Ямочный ремонт начался на дорогах Нижнего Тагила

Ямочный ремонт начался на дорогах Нижнего Тагила

Сегодня, 17:16ОбществоФото: Группа "Нижний Тагил | Дороги Без Дураков" ВКонтакте
Ямочный ремонт аварийного характера начался в Нижнем Тагиле. Дороги ремонтируют методом холодного асфальтирования.

Подрядчики начали ямочный ремонт в Нижнем Тагиле с помощью технологии холодного асфальтирования. Сначала ямы продуваются под сильным напором воздуха, для вычищения проблемных участков дороги. Затем их прогревают газовой горелкой и укладывают холодную асфальтовую смесь. Завершающим этапом работ является уплотнение уложенного асфальта с помощью вибрационной плиты.

Фото:Группа "Нижний Тагил | Дороги Без Дураков" ВКонтакте

Глава МУП «Тагилдорстрой» сообщил редакции TagilCity.ru, что работы выполняются по предписанию ГИБДД.

Работы не запланированные, они несут аварийный характер. Где видим ямы — там и работаем. Также устраняем ямы на дорогах по предписанию ГИБДД. С жалобами по поводу ям жители могут обращаться к нам, мы всегда реагируем на заявки людей,делится Игорь Васильев.

Напомним, 20 марта стало известно, что МУП «Тагилдорстрой» вывел 12 единиц спецтехники, шесть тракторов и два грейдера на уборку снега в Нижнем Тагиле из-за снегопадов.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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