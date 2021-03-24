Ямочный ремонт начался на дорогах Нижнего Тагила

Работы не запланированные, они несут аварийный характер. Где видим ямы — там и работаем. Также устраняем ямы на дорогах по предписанию ГИБДД. С жалобами по поводу ям жители могут обращаться к нам, мы всегда реагируем на заявки людей,делится Игорь Васильев.