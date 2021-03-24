За использование пиратского софта грозит до 6 лет директору сети пекарен на Урале

За использование пиратского софта грозит до 6 лет директору сети пекарен на Урале

Сегодня, 14:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
До шести лет лишения свободы грозит директору сети пекарен из Новоуральска за нарушение авторских прав.

На скамье подсудимых оказался 65-летний директор пекарен, который обвиняется в нарушении авторских прав фирмы 1С. По версии следствия, предприниматель использовал пиратскую программу с мая по ноябрь 2020 года, пишет Е1 со ссылкой на Новоуральский городской суд.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности. Специалисты компании 1С оценили ущерб в сумму 309 тысяч рублей, что по закону является крупным размером. Теперь свердловчанину грозит до шести лет лишение свободы за нарушение авторских и смежных прав (п. «г», ч. 3 ст. 146 УК РФ).

Эксперты отмечают, что такой большой срок является данью международным обязательствам России в отношении защиты авторских прав.

Напомним, в феврале 2020 года в поселке Арти также судили директора компании, который установил и использовал на своем предприятии пиратскую программу. Тогда сумму ущерба представители компании оценили в 2,4 миллиона рублей.

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