За использование пиратского софта грозит до 6 лет директору сети пекарен на Урале

На скамье подсудимых оказался 65-летний директор пекарен, который обвиняется в нарушении авторских прав фирмы 1С. По версии следствия, предприниматель использовал пиратскую программу с мая по ноябрь 2020 года, пишет Е1 со ссылкой на Новоуральский городской суд.