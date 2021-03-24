Закон о реновации в Свердловской области подписал Евгений Куйвашев

Закон о реновации в Свердловской области подписал Евгений Куйвашев

Сегодня, 14:23ОбществоФото: pixabay.com
Закон о комплексном развитии территорий региона или реновации подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он вступит в силу через 10 дней после подписания, то есть 3 апреля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, основные полномочия по регулированию возложены на Законодательное собрание Свердловской области, губернатора и правительство региона. Так, губернатор должен не только организовать исполнение закона, но и обеспечить защиту граждан.

Органы местного самоуправления поселений или городских округов могут принимать решения о реновации в ситуациях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Лица, с которыми будут заключаться договора о реновации, будут предоставлены льготы и государственная поддержка.

Напомним, закон был принят Законодательным собранием Свердловской области 17 марта. За введение документа проголосовали 37 депутатов и четверо — против.

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