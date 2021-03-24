Закон о реновации в Свердловской области подписал Евгений Куйвашев

Он вступит в силу через 10 дней после подписания, то есть 3 апреля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно ему, основные полномочия по регулированию возложены на Законодательное собрание Свердловской области, губернатора и правительство региона. Так, губернатор должен не только организовать исполнение закона, но и обеспечить защиту граждан.
Органы местного самоуправления поселений или городских округов могут принимать решения о реновации в ситуациях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Лица, с которыми будут заключаться договора о реновации, будут предоставлены льготы и государственная поддержка.
Напомним, закон был принят Законодательным собранием Свердловской области 17 марта. За введение документа проголосовали 37 депутатов и четверо — против.