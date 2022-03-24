Нижний Тагил простился с главным дирижером филармонии Владимиром Капканом

Нижний Тагил простился с главным дирижером филармонии Владимиром Капканом
Нижний Тагил простился с главным дирижером филармонии Владимиром Капканом
Сегодня, 10:44ОбществоФото: Нижнетагильская филармония
Прощание с дирижером и основателем Нижнетагильской филармонии Владимиром Капканом прошло 23 марта.

Заслуженный работник культуры скончался в возрасте 65 лет 20 марта 2022 года.

Тагильчане называют кончину невосполнимой утратой и выражают соболезнования родным и близким музыканта.

Очень, очень жаль! Большая потеря! Соболезнования семье и всем, кому он был дорог! Светлая память уважаемый Владимир Иванович! сказала бывший мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева.

Владимир Капкан родился 27 сентября 1956 года. Он с 2005 по 2016 годы был главой управления культуры администрации города. После этого он стал дирижером оркестра «Демидов-Камерата», созданного им же в 2009 году.

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