О массовом сокращении заявили работники роддома в Североуральске

В больнице отмечается недостаток сотрудников, в городе много говорят об увольнении врачей, рассказал председатель комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев.
Он отметил, что в учреждение приезжал депутат Госдумы Антон Шипулин и просил главврача никого не увольнять. По словам Васильева, о сокращении больница уведомила биржу труда.
Однако пока без работы осталась только одна медсестра. По его словам. в областном минздраве ситуацию знают и окончательно не решен вопрос о сокращении персонала, пишет Е1.