О массовом сокращении заявили работники роддома в Североуральске

О массовом сокращении заявили работники роддома в Североуральске
О массовом сокращении заявили работники роддома в Североуральске
Сегодня, 12:41ОбществоФото: 1MI
О массовом сокращении сотрудников объявили сотрудникам североуральского роддома. Всего могут уволить 14 человек.

В больнице отмечается недостаток сотрудников, в городе много говорят об увольнении врачей, рассказал председатель комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев.

Он отметил, что в учреждение приезжал депутат Госдумы Антон Шипулин и просил главврача никого не увольнять. По словам Васильева, о сокращении больница уведомила биржу труда.

Однако пока без работы осталась только одна медсестра. По его словам. в областном минздраве ситуацию знают и окончательно не решен вопрос о сокращении персонала, пишет Е1.

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