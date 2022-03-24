Песню известного композитора из Тагила выбрали педагоги для участия в конкурсе

Педагоги МАДОУ «МАЯЧОК» спели на конкурсе «Грани Талантов» композицию известного тагильского музыканта Евгения Нетунаева про «Город с башней на горе». Музыкальные работники дошкольной организации Нижнего Тагила выбрали эту композицию среди многих других.

Композиция Евгения Нетунаева, автора гимна УВЗ, стала номинантом на лучшее произведение в исполнении педагогов Нижнего Тагила. Музыкальные работники МАДОУ «Маячок» выбрали песню тагильского музыканта «Город с башней на горе» за ее душевность, рассказала TagilCity.ru музыкальный работник дошкольного объединения Елена Уфимцева. Я давно знаю творчество композитора Евгения Нетунаева. Выбирала песню для конкурса, переслушала много разных композиций, и только эта песня пришлась по душе мне. Потом, когда я предложила эту песню коллегам, её сразу одобрили. Сказали — прекрасно!поделилась с редакцией Елена. Формат исполнения — ансамбль — был предложен руководителем объединения. По словам самого автора композиции, Евгения Нетунаева, песню выбрали за ее плавность и мелодичность. Автор поделился с TagilCity.ru, что посвятил ее своему отцу. Нижний Тагил — город трудяга, заслуживает внимания. Еще, думаю, что девушки выбрали именно эту песню, потому что она очень хорошо поется, имеет размер вальса, создана в песенных традициях очень близких русским людям. Я при ее создании специально стилизовал ее под музыку военного и послевоенного поколения тагильчан, поскольку именно они создали Нижний Тагил в том виде, к которому все мы привыкли. Это дань уважения поколению моих родителей, моему отцу, которому я эту песню посвятил,рассказал редакции Евгений Нетунаев. Музыкант предположил, что композиция «Город с башней на горе» может стать символом грядущего юбилея Нижнего Тагила. Помимо этого, Евгений Нетунаев готовит любимому городу еще один подарок. Можно было бы предложить эту песню в качестве главного музыкального символа предстоящего юбилея. Песни я записываю регулярно в последнее время и это в немалой степени заслуга моего соавтора аранжировщика Антона Попова. Постараемся до Дня города записать еще что-то. «Творческий сундук» большой, подытожил Евгений. Напомним, в 2022 году Нижний Тагил празднует свой 300-летний юбилей. Программу ко Дню города еще утверждают, однако о грандиозных планах празднования дня рождения нашего города заявляют на всех уровнях власти. В частности, именно в год трехсотлетия планируется реализовать долгожданный для многих горожан проект моста через Тагильский пруд.

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