Свердловская модель Playboy скончалась в возрасте 26 лет

О смерти 26-летней модели Playboy из Свердловской области Лидии Пономаревой стало известно накануне. Печальную новость сообщили в социальных сетях коллеги девушки.
Причина ее внезапной смерти пока неизвестна. Но по некоторым данным модель могла свести счеты с жизнью, пишет Е1.
Лидия Пономарева родилась в 1996 году в Тавде. Окончила школу и переехала в Тюмень, где получила профессию эколога. После этого отправилась в Москву. В столице России девушка жила и работала.
Модель получила известность в 2018 году, когда вошла в десятку самых красивых девушек по версии журнала Playboy. Летом 2021 года она снова вошла в топ красавиц по версии Playboy, а также заняла второе место в конкурсе «Мисс Maxim».
Лидия Пономарева была творческой натурой – писала стихи. В одном из своих стихотворений она призналась, что никогда не была счастлива.