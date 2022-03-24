Свердловская модель Playboy скончалась в возрасте 26 лет

Свердловская модель Playboy скончалась в возрасте 26 лет
Свердловская модель Playboy скончалась в возрасте 26 лет
Сегодня, 17:12ОбществоФото: pixabay.com
Модель из Свердловской области Лидия Понамарева, вошедшая в десятку самых сексуальных женщин страны, совершила самоубийство по одной из версий.

О смерти 26-летней модели Playboy из Свердловской области Лидии Пономаревой стало известно накануне. Печальную новость сообщили в социальных сетях коллеги девушки.

Причина ее внезапной смерти пока неизвестна. Но по некоторым данным модель могла свести счеты с жизнью, пишет Е1.

Лидия Пономарева родилась в 1996 году в Тавде. Окончила школу и переехала в Тюмень, где получила профессию эколога. После этого отправилась в Москву. В столице России девушка жила и работала.

Модель получила известность в 2018 году, когда вошла в десятку самых красивых девушек по версии журнала Playboy. Летом 2021 года она снова вошла в топ красавиц по версии Playboy, а также заняла второе место в конкурсе «Мисс Maxim».

Лидия Пономарева была творческой натурой – писала стихи. В одном из своих стихотворений она призналась, что никогда не была счастлива.

Материалы по теме:
Свердловская областьмодельсуицидPlayboy
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы