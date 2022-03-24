В 19,9 млн обойдется обслуживание 7 фонтанов в Нижнем Тагиле

В 19,9 млн обойдется обслуживание 7 фонтанов в Нижнем Тагиле
В 19,9 млн обойдется обслуживание 7 фонтанов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:03ОбществоФото: 1MI
19,9 миллиона рублей будет потрачено на обслуживание семи фонтанов в Нижнем Тагиле в течение трех лет.

Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила. Подрядчику с 2022 по 2024 годы необходимо обслуживать следующие объекты:

  • «Каменный цветок» в сквере «Комсомольский»;
  • «Центральный», «Пешеходный» и «Г-образный» в сквере «Театральный»;
  • Фонтан на проспекте Ленина, 46;
  • Фонтан на площади Славы;
  • Фонтан в сквере «Пионерский».

Расконсервация объектов должна проводиться с 1 по 30 апреля, а консервация фонтанов — с 1 по 31 октября. Среди работ в документации значатся очистка днища водяным пылесосом и стенок чаш фонтанов от мусора, грязи и ила, промывка трубопроводов, замена воды, очистка облицовки от вандальных надписей, обслуживание подсветки и другие.

Контракт с поставщиком будет заключен до 31 декабря 2024 года.

Напомним, при реконструкции парка Металлургов в Нижнем Тагиле планируется восстановить разрушенный фонтан. Работы по благоустройству начнутся на Тагилстрое в 2022 году.

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