В 19,9 млн обойдется обслуживание 7 фонтанов в Нижнем Тагиле

Расконсервация объектов должна проводиться с 1 по 30 апреля, а консервация фонтанов — с 1 по 31 октября. Среди работ в документации значатся очистка днища водяным пылесосом и стенок чаш фонтанов от мусора, грязи и ила, промывка трубопроводов, замена воды, очистка облицовки от вандальных надписей, обслуживание подсветки и другие.