В 19,9 млн обойдется обслуживание 7 фонтанов в Нижнем Тагиле

Средства выделяются из бюджета Нижнего Тагила. Подрядчику с 2022 по 2024 годы необходимо обслуживать следующие объекты:
Расконсервация объектов должна проводиться с 1 по 30 апреля, а консервация фонтанов — с 1 по 31 октября. Среди работ в документации значатся очистка днища водяным пылесосом и стенок чаш фонтанов от мусора, грязи и ила, промывка трубопроводов, замена воды, очистка облицовки от вандальных надписей, обслуживание подсветки и другие.
Контракт с поставщиком будет заключен до 31 декабря 2024 года.
Напомним, при реконструкции парка Металлургов в Нижнем Тагиле планируется восстановить разрушенный фонтан. Работы по благоустройству начнутся на Тагилстрое в 2022 году.