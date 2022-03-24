В Екатеринбурге началось тестирование новой формы записи первоклассников

В столице Урала стартует тестирование новой формы записи детей в первые классы, пишет Е1. Использовать старую уже нельзя.
Попробовать заполнить заявление по новой форме Минцифры РФ можно будет 24 и 25 марта на портале «Госуслуги».
Как пояснили в мэрии, тестирование проводится, чтобы родители будущих первоклассников смогли потренироваться в заполнении формы, а также отточить навык введения данных пока не началась реальная запись (это произойдет 1 апреля).
27 марта с 16 до 20 часов на портале «Госуслуги» можно будет потренироваться в отправке заявления с портала в систему «Образование».
Отмечается, что в 2022 году свои двери для учащихся первого класса распахнут 1042 школы в Свердловской области. Всего в первый класс пойдут 56 тысяч детей.