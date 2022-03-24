В Екатеринбурге началось тестирование новой формы записи первоклассников

В Екатеринбурге началось тестирование новой формы записи первоклассников
В Екатеринбурге началось тестирование новой формы записи первоклассников
Сегодня, 20:30ОбществоФото: pixabay.com
Попробовать отправить заявление по новой федеральной форме екатеринбуржцы смогут через портал «Госуслуги».

В столице Урала стартует тестирование новой формы записи детей в первые классы, пишет Е1. Использовать старую уже нельзя.

Попробовать заполнить заявление по новой форме Минцифры РФ можно будет 24 и 25 марта на портале «Госуслуги».

Как пояснили в мэрии, тестирование проводится, чтобы родители будущих первоклассников смогли потренироваться в заполнении формы, а также отточить навык введения данных пока не началась реальная запись (это произойдет 1 апреля).

27 марта с 16 до 20 часов на портале «Госуслуги» можно будет потренироваться в отправке заявления с портала в систему «Образование».

Отмечается, что в 2022 году свои двери для учащихся первого класса распахнут 1042 школы в Свердловской области. Всего в первый класс пойдут 56 тысяч детей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
госуслугипервый классзапись
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы