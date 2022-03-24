В Нижнем Тагиле начата подготовка по созданию парка «Восточный»

Администрация Нижнего Тагила заключила договор на проведение работ на территории индустриального парка «Восточный» на Тагилстрое с ООО «Тисизгео». Компания должна будет своими силами — с использованием собственного инвентаря и автотранспорта — выполнить инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания по данному объекту. Стоимость контракта составляет чуть больше полутора миллионов рублей, а площадь участка — 70,7 га.
Согласно документу, ООО «Тисизгео» предстоит:
Помимо этого, компания должна будет предоставить заказчику МБУ «Тагилгражданпроект» информацию о возможных изменениях природных и техногенных условий, включая фоновое загрязнение атмосферного воздуха, состояние гидросферы и защищенность подземных вод. Также ООО «Тисизгео» предстоить составить прогноз по указанным выше показателям.
Все работы должны будут выполняться в соответствии с требованиями техзадания, действующими СНиП, СанПиН, ОСТ, ГОСТ, ТУ и прочими нормативно-правовыми документами, а также правилами техники безопасности. Контракт заключили до 31 декабря 2022 года. По факту выполненных работ подрядчик получит всю сумма — полтора миллиона рублей — разово. Частичная оплата услуг не предусмотрена контрактом.
Индустриальный парк будет располагаться в районе Малой Кушвы и Сухоложского поселка. Согласно ситуационному плану, границы площадки планируется провести по улицам Джамбула, Байдукова и 1-я Линия.
Индустриальный парк «Восточный» планируется построить на территории Нижнего Тагила для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города. Соглашение о создании площадки было подписано 23 ноября 2021 года главой города Владиславом Пинаевым и генеральным директор Корпорации развития Среднего Урала Максимом Прачиком. На территории парка планируется организовать новые производства и создать площадки. «Восточный» будет находиться под управлением Корпорации развития Среднего Урала.