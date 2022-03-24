В Нижнем Тагиле начата подготовка по созданию парка «Восточный»

В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству индустриального парка «Восточный». Осуществлять здесь инженерные работы будет ООО «Тисизгео». Фирма выиграла контракт на почти 1,5 миллиона рублей.

Администрация Нижнего Тагила заключила договор на проведение работ на территории индустриального парка «Восточный» на Тагилстрое с ООО «Тисизгео». Компания должна будет своими силами — с использованием собственного инвентаря и автотранспорта — выполнить инженерно-экологические, инженерно-геологические изыскания по данному объекту. Стоимость контракта составляет чуть больше полутора миллионов рублей, а площадь участка — 70,7 га. Согласно документу, ООО «Тисизгео» предстоит: составить маршрутные наблюдения с описанием визуальных признаков загрязнения площадки;

исследовать и оценить химическое загрязнение грунта, радиационную обстановку в границах площадки, потенциальную радоноопасность на участке работ, токсичность грунтов с определением класса опасности отходов, химзагрязнение поверхностных вод;

определить наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций (в том числе паразитарных заболеваний геогельминтозы , лямбл и оз , амебиаз ), патогенных бактерий, энтеровирусов, а также яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших, преимагинальных форм синантропных мух;

наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций (в том числе паразитарных заболеваний ), патогенных бактерий, энтеровирусов, а также замерить уровень шума на соответствие нормативам. Помимо этого, компания должна будет предоставить заказчику МБУ «Тагилгражданпроект» информацию о возможных изменениях природных и техногенных условий, включая фоновое загрязнение атмосферного воздуха, состояние гидросферы и защищенность подземных вод. Также ООО «Тисизгео» предстоить составить прогноз по указанным выше показателям. Все работы должны будут выполняться в соответствии с требованиями техзадания, действующими СНиП, СанПиН, ОСТ, ГОСТ, ТУ и прочими нормативно-правовыми документами, а также правилами техники безопасности. Контракт заключили до 31 декабря 2022 года. По факту выполненных работ подрядчик получит всю сумма — полтора миллиона рублей — разово. Частичная оплата услуг не предусмотрена контрактом. Индустриальный парк будет располагаться в районе Малой Кушвы и Сухоложского поселка. Согласно ситуационному плану, границы площадки планируется провести по улицам Джамбула, Байдукова и 1-я Линия. Ситуационный план Фото: из документации закупки Индустриальный парк «Восточный» планируется построить на территории Нижнего Тагила для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города. Соглашение о создании площадки было подписано 23 ноября 2021 года главой города Владиславом Пинаевым и генеральным директор Корпорации развития Среднего Урала Максимом Прачиком. На территории парка планируется организовать новые производства и создать площадки. «Восточный» будет находиться под управлением Корпорации развития Среднего Урала. В Нижнем Тагиле появится индустриальный парк «Восточный»

Материалы по теме: В Нижнем Тагиле в районе Сухоложского поселка планируется создать индустриальный парк

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter