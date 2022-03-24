В Тагиле появилась еще одна мобильная точка сбора коммунальных отходов

Маршрут для бесконтейнерного сбора мусора в Нижнем Тагиле получил еще одну точку для остановки. В районе дома 1-е Фотеево-1 по вторникам и субботам будет останавливаться машина и забирать коммунальные отходы жильцов.

Проблема сбора мусора в районе Фотеево-1 в Нижнем Тагиле была решена введением дополнительной точки сбора отходов. Из-за грунтового покрытия дороги движение мусоровоза по первой линии Нижнетагильского пруда было затруднено. Твердого дорожного покрытия на Старой Гальянке нет. Перед нами стояла задача найти такое место для остановки спецтехники, чтобы оно с одной стороны было удобно жителям 1-е Фотеево, а с другой — вписалось бы в существующий график бесконтейнерного сбора, к которому привыкли потребители Старой Гальянки, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Фото: «Рифей» С этой недели возле дома 1-е Фотеево-1 мусоровоз будет забирать отходы в 15.53 по вторникам и субботам. При этом появление новой точки в маршруте никак не скажется на графике для остальных потребителей услуги, заверяют в «Рифее». Полную информацию о графиках, маршрутах и изменениях в своей работе регоператор размещает на официальном сайте. Помимо этого, с 8 утра до 8 вечера работает горячая линия «Рифея» 8-800-234-02-43.

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